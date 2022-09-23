Вашингтон, , 20:12 — REGNUM Рэпер Канье Уэст (Йе) вновь заявил о желании стать политиком. Об этом 23 сентября пишет Daily Mail.

Канье Уэст Цитата из видеоинтервью

В недавнем интервью рэпер подтвердил, что у него «безусловно» есть стремления попасть в политику. Он также считает, что его прошлая неудача, связанная с отказом от участия в выборах президента США, не станет помехой.

Артист также заявил, что планирует «изменить мир» и «вылечить рак» с помощью диеты и свежего воздуха. »Ты — то, что ты ешь. Вы — это то, что вы потребляете любым способом: люди, которые вас окружают, солнечный свет, музыка, искусство, то, что вы слушаете», — объяснил Уэст.

ИА REGNUM напоминает, что в 2020 году Канье Уэст заявил о желании участвовать в президентских выборах. Однако артист не успел вовремя подать заявление в качестве кандидата.

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