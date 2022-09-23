Элиста, 23 сентября, 2022, 20:10 — ИА Регнум. Жители Элисты вышли на митинг в поддержку референдумов в ЛНР, ДНР, а также в Херсонской и Запорожской областях о воссоединении с Россией. В патриотической акции, которую организовали активисты «Молодой гвардии», приняли участие артисты, молодёжь, трудовые коллективы.

Калмыцкое региональное отделение ВОО «Молодая гвардия» Митинг в Элисте

«Сотни мирных жителей погибают из-за киевского режима. Это событие знаменательно не только для жителей этих территорий, но и для граждан России. Я думаю, что возвращение этих областей и республик будет большой радостью и для их жителей, и для всех россиян», — считает директор Первомайского сельского лицея Приютненского РМО, кавалер ордена Мужества Артем Михайлов.

На митинг пришёл ветеран боевых действий, участник СВО в составе калмыцкого добровольческого отряда «Барс-4», депутат Элистинского городского собрания Чимид Джангаев («Единая Россия»).

«Специальная военная операция началась своевременно. Я горжусь, что сейчас безопасный референдум обеспечивают наши ребята из двух добровольческих отрядов», — сказал он.

ИА REGNUM сообщало, что в Калмыкии организована работа избирательных участков для голосования на референдумах о воссоединении Донбасса, Херсонской и Запорожской областей с Россией. Референдумы пройдут в период с 23 по 27 сентября 2022 года.