Аресибо, Пуэрто-Рико, , 20:40 — REGNUM Примерно 928 тысяч домохозяйств и предприятий остаются без электричества в Пуэрто-Рико спустя шесть дней после удара урагана «Фиона», 18 сентября вызвавшего отключение электроэнергии примерно у 3,3 миллиона человек, сообщает 23 сентября Reuters.

Ураган Pixabay.com

Сейчас ураган «Фиона» преодолевает Бермудские острова, направляясь к Канаде. Он классифицируется как крупный ураган, скорость ветра которого достигает 205 км/ч. В результате урагана погибли по меньшей мере восемь человек.

На этом фоне президент США Джо Байден ранее объявил о стихийном бедствии в Пуэрто-Рико и поручил предоставить этому ассоциированному с США государству дополнительную помощь.

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