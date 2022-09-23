Донецк, 23 сентября, 2022, 20:09 — ИА Регнум. Первый день референдумов о присоединении к России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей прошел в атмосфере надежды — это ощущалось на многих участках, открывшихся как в России, так и на освобожденных территориях. Люди выстраивались в длинные очереди, ожидая возможности высказать свою позицию.

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День не обошелся без информационных атак и попыток повлиять на организаторов выборов. Однако международные наблюдатели, эксперты и СМИ фиксировали отсутствие серьезного влияния провокаций на ход волеизъявления. Информация о том, что на участках создался ажиотаж от желающих проголосовать, начала приходить прямо с утра.

Эксперты НОМ в течение дня постоянно получали видео- и фото от наблюдателей и простых людей. Было видно, что людей, желающих принять участие в референдумах настолько много, что очереди выстраивались в ожидании на улице. Информация о попытках провокаций начала приходить ближе к концу дня 23 сентября. Она касалась главного чувствительного вопроса, который заботит жителей освобожденных территорий, — темы безопасности. Например, в Луганске были расклеены листовки с угрозами прихода войск киевского режима и личной расправы со всеми, кто имеет отношение к организации референдума, и его участникам.

Как заявил на брифинге в Общественной палате Российской Федерации (ОП РФ) первый заместитель председателя координационного совета при ОП РФ по общественному контролю за голосованием Александр Малькевич, в соцсетях и телеграмм-каналах начали тиражировать информационные вбросы с попытками запугать организаторов выборов и голосующих людей.

«Они не имели ничего общего с реальностью, — заверил Александр Малькевич, — и не повлияли на волеизъявление людей — голосование шло очень активно».

За соблюдением процедур в первый день следили эксперты и наблюдатели из стран Европы, США, Латинской Америки, Ближнего Востока и Азии. По словам наблюдателя из Франции Андре Мишель Клод Шанклю (André Michel Claude Chanclu), президента французской НКО «Le Collectif France-Russie», «референдум определит дальнейшую судьбу не только этих территорий, но и будет играть важнейшую роль в будущем всего европейского континента, да и всего мирового сообщества».

Как подчеркнул председатель Координационного совета по общественному контролю за голосованием при ОП РФ Максим Григорьев, референдум происходит согласно нормам международного права и в полном соответствии с Уставом ООН.

«Общественная палата РФ обеспечит высокий уровень контроля за проведением референдумов», — заявил он.

В России за голосованием людей, вынужденно покинувших республики, также наблюдали эксперты из Сербии, Сирии, Франции, Индии, Боснии и Герцеговины.

Исполнительный директор Ассоциации НОМ, член ОП РФ Алена Булгакова, посетив участки, расположенные в Подмосковье, отметила четкость работы комиссий — «высокий профессионализм комиссий и высокие ожидания участников референдума».

«На участке мы встретились с международными экспертами из Сербии, Сирии, Индии и Франции. Они также отмечают, что организационно всё очень чётко, проводится в спокойной обстановке, при нормальных обстоятельствах. Также предпринимаются беспрецедентные меры по безопасности, что мы абсолютно поддерживаем», — рассказала Алена Булгакова.

Второй день референдумов также пройдет под контролем экспертов — председатель Ассоциации НОМ, член СПЧ Александр Брод будет вести мониторинг хода референдума в ЛНР, находясь в постоянном контакте с ОП ЛНР, ведущими НКО, а затем выступит с итоговой оценкой плебисцита.

«В Запорожье прибыла большая делегация зарубежных наблюдателей, с которыми мы вместе будем мониторить все процедуры», — рассказал член Общественной палаты Москвы, политолог, журналист радиостанции «Говорит Москва» Александр Асафов.