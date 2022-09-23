Вашингтон, 23 сентября, 2022, 20:06 — ИА Регнум. Администрация президента США Джо Байдена объявила о выделении $1,5 миллиарда на борьбу с передозировкой наркотиков, сообщает 23 сентября Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Отмечается, что средства будут направлены на борьбу с опиоидной зависимостью и передозировками по всей стране. В распределении грантов примет участие управление по борьбе со злоупотреблением психоактивными веществами и психическим здоровьем.

Согласно данным центра по контролю и профилактике заболеваний США, в 2021 году в Соединённых Штатах почти 110 тысяч человек погибли от передозировки опиоидами, что почти на 15% больше, чем в 2020 году.