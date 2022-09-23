Архангельск, , 20:01 — REGNUM В Архангельской области стартовало выездное голосование референдума жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Об этом сообщает облизбирком.

Митинг в поддержку референдума. 2014 Александр Куликов © ИА REGNUM

Голосование проходит на четырех участках областного центра. Выездное голосование в течение ближайших дней пройдет и в других муниципалитетах области.

«Всем участковым комиссиям оказана помощь с оборудованием, напечатаны бюллетени. Завтра планируется организовать выездное голосование в Котласе, послезавтра — в Вельске, а 26 сентября — в Плесецке. 27 сентября заключительный этап голосования состоится в Архангельске, где организованы соответствующие участки. Представители всех четырех участковых комиссий референдума там уже дежурят, поэтому если кто-то захочет проголосовать раньше указанной даты, то ему не откажут», — пояснила заместитель председателя облизбиркома Елена Плотицына.

Как сообщало ИА REGNUM, Пушилин назвал референдум о воссоединении с Россией исторической вехой.