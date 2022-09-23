Краснодар, , 19:58 — REGNUM В Краснодарском крае на 86-м году жизни скончался профессор, доктор филологических наук, заслуженный журналист Кубани Владимир Рунов. Об этом 23 сентября в своём телеграм-канале сообщил глава Кубани Вениамин Кондратьев.

Свеча Анна Рыжкова © ИА REGNUM

«Огромная утрата для всех нас… Владимир Викторовича знали не только в крае, но и в России. Он писал книги о Кубани, занимался общественной деятельностью. Долгое время возглавлял региональный телеканал, работал в профильных вузах, был профессором Краснодарского государственного института культуры. Внёс неоценимый вклад в развитие кубанской публицистики, передавал опыт и основы мастерства молодому поколению», — отметил Кондратьев.

Глава Кубани выразил соболезнования родным и близким Владимира Рунова.

Владимир Рунов — уроженец Ростова-на-Дону. С 1993 года по 2002 год возглавлял ГТРК «Кубань». Трудился на посту декана факультета журналистики Кубанского государственного университета, факультета телерадиовещания и театрального искусства Краснодарского института культуры.