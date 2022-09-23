Донецк, 23 сентября 2022, 20:04 — REGNUM Боевики ВСУ обстреляли посёлок Широкая Балка в Донецкой Народной Республике из 155-мм гаубиц, сообщает вечером 23 сентября представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации огня (СЦКК).
Обстрел из тяжёлых гаубиц произошёл в 19:05 мск.
С направления оккупированного ВСУ Дзержинска по Широкой Балке было выпущено 10 снарядов калибром 155 мм.
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