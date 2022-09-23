Донецк, 23 сентября, 2022, 20:04 — ИА Регнум. Боевики ВСУ обстреляли посёлок Широкая Балка в Донецкой Народной Республике из 155-мм гаубиц, сообщает вечером 23 сентября представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации огня (СЦКК).

Sgt. 1st Class Mikki Sprenkle 155-мм самоходная артиллерийская установка CAESAR

Обстрел из тяжёлых гаубиц произошёл в 19:05 мск.

С направления оккупированного ВСУ Дзержинска по Широкой Балке было выпущено 10 снарядов калибром 155 мм.