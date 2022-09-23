Хельсинки, 23 сентября 2022, 19:57 — REGNUM Запрет въезда в Финляндию для российских граждан по шенгенским визам, выданным в любой из европейских стран, вводят власти республики, пишет 23 сентября Helsingin Sanomat.
По словам финского министра иностранных дел Пекки Хаависто, въезд в Финляндию закрыт «всем [российским гражданам], кто пересекает границу с целью туризма».
Однако для тех, кто будет работать в Финляндии или учиться, въезд разрешат. Также разрешён будет въезд в Финляндию гражданам России, если они едут к родственникам.
К тому же, отмечает Хаависто, отказ проходить военную службу — это не основание для подачи иностранному гражданину заявления на предоставление убежища в Финляндии.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что власти Финляндии приняли решение ужесточить условия для въезда в республику для граждан России.
Как заявил финский президент, для сохранения существующего международного положения Финляндии это ужесточение необходимо.
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