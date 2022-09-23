Хельсинки, 23 сентября, 2022, 19:57 — ИА Регнум. Запрет въезда в Финляндию для российских граждан по шенгенским визам, выданным в любой из европейских стран, вводят власти республики, пишет 23 сентября Helsingin Sanomat.

Manolo Gómez Шенген

По словам финского министра иностранных дел Пекки Хаависто, въезд в Финляндию закрыт «всем [российским гражданам], кто пересекает границу с целью туризма».

Пекка Хаависто «Это относится как к тем, кто путешествует по шенгенским визам, ранее выданным Финляндией, так и к тем, кто путешествует по шенгенским визам других стран».

Однако для тех, кто будет работать в Финляндии или учиться, въезд разрешат. Также разрешён будет въезд в Финляндию гражданам России, если они едут к родственникам.

К тому же, отмечает Хаависто, отказ проходить военную службу — это не основание для подачи иностранному гражданину заявления на предоставление убежища в Финляндии.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что власти Финляндии приняли решение ужесточить условия для въезда в республику для граждан России.

Как заявил финский президент, для сохранения существующего международного положения Финляндии это ужесточение необходимо.