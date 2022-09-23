Режиссёр «Два плюс два» снимет новую ленту из линейки «Кловерфилд»
Лондон, 23 сентября, 2022, 19:55 — ИА Регнум. Британо-иранский режиссёр Бабак Анвари («Два плюс два») выступит режиссёром нового фильма линейки «Кловерфилд». Об этом пишет издание Deadline.
Цитата из к/ф «Монстро». Реж Мэтт Ривз. 2008. США
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Детали сюжета и название проекта пока что не раскрываются. Сценарий для картины напишет Джо Бартон («Гири/Хаджи»), а её продюсированием займётся Джеффри Джейкоб Абрамс («Звёздный путь»).
Напомним, линейка «Кловерфилд» включает в себя фильмы «Монстро», «Кловерфилд, 10» и «Парадокс Кловерфилда». Дата премьеры новой ленты из серии в настоящий момент неизвестна.