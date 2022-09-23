Нижний Новгород, , 19:50 — REGNUM В Приволжском федеральном округе проходят гастроли Донецкого государственного академического музыкально-драматического театра. Спектакль, посвящённый историям участников боевых действий в Донбассе, уже показали в трёх городах, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе приволжского полпреда.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

Донецкий академический музыкально-драматический театр имени Марка Бровуна представляет в регионах Поволжья спектакль «Я Zнаю праVду», созданный на основе книги «Война в Донбассе: народная летопись». В нём рассказывается о людях, которые являлись свидетелями боевых действий в республиках Донбасса. Ряд историй сопровождается видеоматериалами с мест событий.

Режиссёр постановки Алла Ульянова называет спектакль исповедью. По её словам, важно было показать, «как выживают» в Донбассе без еды, тепла и дома, «оставаясь людьми».

Первыми постановку увидели в Нижнем Новгороде, Йошкар-Оле, Казани. 24 сентября спектакль покажут в Набережных Челнах (Татарии), 26 и 27 сентября — в Самаре и Новокуйбышевске соответственно (Самарская область), 29 сентября — в Саратове.

Напомним, что в спектакле отражены события боевых действий 2014–2017 годов глазами детей, стариков, матерей и случайных очевидцев. Ранее премьерный показ прошёл в Москве.

Как сообщало ИА REGNUM , 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Херсонской и Запорожской областях начались референдумы о воссоединении с Россией. Голосование завершится 27 сентября.