Ростов-на-Дону, 23 сентября, 2022, 19:50 — ИА Регнум. Несколько тысяч жителей и гостей Ростова-на-Дону выразили поддержку проведению референдумов о воссоединении Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, став участниками митинг-концерта «Своих не бросаем». Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 23 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

Акция состоялась в парке «Левобережный» Ростова-на-Дону в первый день проведения голосования и объединила общественников, студентов, семьи с детьми. Многие из них принесли с собой флаги России.

«Происходящее сегодня очень важно для всех. Мы встречались с коллективом одной из луганских школ, у них такие же дети, как у нас. Они должны жить в мире, под мирным небом», — поделилась директор центра образования неслышащих учащихся Ростова-на-Дону Ольга Шепитько.

Напомним, голосование проводится с 23 по 27 сентября.