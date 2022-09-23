Москва, 23 сентября, 2022, 19:45 — ИА Регнум. На наших глазах вершится история. Референдум, который проходит в эти дни — Рубикон. Это событие, которого жители Донбасса ждали долгие 8 лет, — заявил секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.

Дарья Антонова, ИА REGNUM Андрей Турчак

«Все это время люди жили в состоянии неопределенности — уже не [бывш. УССР], но еще и не Россия, если говорить о правовом поле. Это, конечно, очень давило морально, не давало людям планировать будущее, свою жизнь, своих детей. В эти дни у них есть возможность самим ответить на этот вопрос на референдуме. Как люди скажут — так и будет. А их решение мы примем и поддержим», — подчеркнул Андрей Турчак.