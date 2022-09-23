Лондон, 23 сентября, 2022, 19:44 — ИА Регнум. Британские актёры Лина Хиди («Игра престолов») и Ник Фрост («Типа крутые легавые») снимутся в комедийной драме «Свальта». Об этом сообщает портал Collider.

Цитата из т/с «Игра престолов». реж Дэвид Наттер, Алан Тейлор. 2011. США, Великобритания Лина Хиди в роли Серсеи Ланнистер

Предстоящая картина расскажет о супружеской паре, которая отправляется в отпуск на отдалённый остров, однако сталкивается там с серийным маньяком. Съёмки проекта под руководством Стеффена Харса и Флипа Ван Дер Куила должны начаться в 2023 году в Финляндии.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, Джером Флинн («Игра престолов») примет участие в съёмках сериала «1923». Проект станет приквелом шоу «Йеллоустоун».