Ростов-на-Дону, , 19:39 — REGNUM Военный комиссар Ростовской области Игорь Егоров подписал приказ об объявлении частичной мобилизации. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 23 сентября.

Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

Текст документа содержит шесть пунктов. В частности, речь в приказе идёт о том, что всем офицерам, прапорщикам, мичманам, сержантам, старшинам, солдатам и матросам запаса, постоянно проживающим в Ростовской области, имеющим мобилизационные предписания или получившим повестки военного комиссариата, необходимо явиться в сроки и указанные сборные пункты.

За неявку попадающие под частичную мобилизацию жители Ростовской области несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.

ИА REGNUM сообщало, что частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября.