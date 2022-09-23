Москва, 23 сентября 2022, 19:38 — REGNUM России нет смысла наносить по Киеву удары ядерным оружием. Об этом 23 сентября заявил генерал-лейтенант запаса, депутат Госдумы РФ Андрей Гурулёв («Единая Россия») в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Взрыв британской ядерной бомбы. Невада. 1953
Взрыв британской ядерной бомбы. Невада. 1953
National Nuclear Security Administration

Единственный рациональный способ применения Россией ядерного оружия на территории [б. УССР] это осуществить взрыв над Киевом. К разрушениям это не приведет, но уничтожит всю электронику.

«Когда говорят, что мы ударим по Киеву ядерным оружием. Я не вижу в этом смысла. У нас хватает и другого вооружения. Ну можно ударить над Киевом ядерным оружием, чтобы уничтожить там всю связь и электронику. Если и применять ядерное оружие — то по западной Европе, чтобы предупредить там ребят», — сказал Гурулёв.

Читайте ранее в этом сюжете: Военкор Поддубный: референдум в Донецке происходит под обстрелами