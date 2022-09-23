Москва, , 19:38 — REGNUM России нет смысла наносить по Киеву удары ядерным оружием. Об этом 23 сентября заявил генерал-лейтенант запаса, депутат Госдумы РФ Андрей Гурулёв («Единая Россия») в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Взрыв британской ядерной бомбы. Невада. 1953 National Nuclear Security Administration

Единственный рациональный способ применения Россией ядерного оружия на территории [б. УССР] это осуществить взрыв над Киевом. К разрушениям это не приведет, но уничтожит всю электронику.

«Когда говорят, что мы ударим по Киеву ядерным оружием. Я не вижу в этом смысла. У нас хватает и другого вооружения. Ну можно ударить над Киевом ядерным оружием, чтобы уничтожить там всю связь и электронику. Если и применять ядерное оружие — то по западной Европе, чтобы предупредить там ребят», — сказал Гурулёв.

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