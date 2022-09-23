Москва, , 19:34 — REGNUM Решение о референдуме, конечно, назрело уже очень давно. Единственным, по сути, ограничивающим моментом для проведения референдума было то, что еще не всей территории той же Донецкой обрасти были освобождены, рассказал журналистам политолог, доцент Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян.

Донбасс Иван Шилов, ИА REGNUM

Все ждали, когда территории Донецкой и Луганской областей будут полностью освобождены, чтобы провести полноценный референдум. Однако события на фронте вносят свои коррективы, — считает эксперт.

«Контрнаступление войск [бывш. УССР] в Харьковской области создало кризис и, прежде всего, кризис доверия, потому что целый ряд жителей освобожденных территорий, республик Донбасса стали сомневаться относительно своего будущего. Стали сомневаться относительно того, войдут ли они в состав России, не попадут ли они случайно под контроль [киевского режима]. Не будут ли в отношении них те же репрессии сделаны, что Киев делает в отношении Харьковской области, о чем, кстати, Владимир Путин говорил в своем выступлении. С чисто юридической стороны сначала нужно освободить всю Донецкую область, всю Запорожскую область и потом проводить референдум, но с точки зрения ведения СВО уж лучше пожертвовать немножко юридическим моментом, но провести референдум сейчас… Все-таки с точки зрения внутренней политики было принято абсолютно правильное решение — всех принять», — отметил политолог.

По мнению эксперта, после проведения референдума жители освобожденных территорий будут уверены, что Россия «никуда не уйдет», потому что эти территории становятся территорией Российской Федерации, а значит Россия их никому никогда отдавать больше не собирается. И это будет «внушать уверенность в том, что никакие «договорники» за их счет делаться не будут».

«Частичная мобилизация — это не какие-то пафосные меры по защите независимости и свободы. Такие формулировки общего характера простому человеку понять сложно — а значит сложно оценить правильность принятого решения. Частичная мобилизация — это то, что нужно конкретно сейчас, для победы в специальной военной операции… Дело в том, что многие военкоры и все специалисты, которые более-менее что-то понимают в том, что происходит, говорили, что мы не можем наступать на территории [бывш. УССР] с таким количеством войск и нужно нарастить группировку в несколько раз, поскольку у [бывш. УССР] большое численное преимущество. Да, у них пушечное мясо, а у нас — контрактники, но, тем не менее, нас пушечным мясом «заваливают». И сейчас мы увеличим нашу группировку на 300 тысяч человек за счет людей, которые участвовали в вооруженных силах, которые имеют какой-то боевой опыт или которые, как минимум, проходили срочную службу и умеют воевать. К тому же это люди, которых будут призывать на условиях, одинаковых с контрактниками, проще говоря, с большим денежным довольствием, с огромными социальными льготами и так далее», — подчеркнул политолог.

Эксперт также прокомментировал принятие Государственной Думой РФ закона об упрощении получения российского гражданства для иностранцев, заключивших годовой контракт с Вооруженными силами РФ.

«Это решение правильное, потому что те, кто проливает кровь за Российскую Федерацию, должны быть гражданами Российской Федерации. Это вполне логичное условие и люди, которые будут воевать за нас на территории [бывш. УССР], даже какой-нибудь житель Таджикистана, таджик по национальности, он, в итоге, будет более русским, чем этнически русский человек, который является уклонистом и бегает в каких-нибудь Литвах с митингами том, что Россия должна немедленно уйти с территории [бывш. УССР]», — отметил эксперт.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 сентября Совет Федерации одобрил закон об упрощенном получении гражданства РФ для иностранных граждан, заключивших контракт о прохождении военной службы.