Нижний Новгород, , 19:31 — REGNUM Поручения исполнительным органам власти и работодателям в связи с проведением частичной мобилизации содержатся в соответствующем указе губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

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В частности, органам исполнительной власти и местного самоуправления поручено оказывать содействие военному комиссариату Нижегородской области по оповещению граждан, которые подлежат призыву, по организации поставки техники, по предоставлению зданий, коммуникаций и других материальных средств в соответствии с планами мобилизации.

Работодателям — юридическим лицам и предпринимателям — поручено уточнить документы воинского учета совместно с комиссариатами, а также предоставить данные о сотрудниках, которые необходимы для осуществления основной деятельности компании, в военные комиссариаты.

Контролировать исполнение указа будет лично глава области.

Как сообщало ИА REGNUM, жителей Нижегородской области, которые соответствуют критериям, определенным Минобороны России согласно указу президента РФ Владимира Путина о частичной мобилизации, просят прибыть 24 сентября, в субботу, в администрацию района или военный комиссариат по месту жительства с 7:00 до 23:00 мск для уточнения документов воинского учета и определения возможности или необходимости мобилизации.

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