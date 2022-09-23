Краснодар, , 19:30 — REGNUM Более 15 тыс. человек приняли участие в акции «Своих не бросаем», которая состоялась на главной городской площади Краснодара. Об этом ИА REGNUM сообщили 23 сентября в администрации Кубани.

Акция «Своих не бросаем» Admkrai. krasnodar.ru

Акция прошла по инициативе Общественной палаты Краснодарского края в поддержку референдумов о воссоединении Донбасса, а также Запорожской и Херсонской областей с Россией.

«Подавляющее большинство жителей чётырех освобожденных территорий [б. УССР] считают себя русскими. Они имеют общие с нами ценности. Пусть люди Донбасса и Новороссии сами определят своё будущее. По всем международным законам у них такое право есть. А мы со своей стороны готовы помочь им восстанавливать мир, быт и укреплять гражданское общество», — отметила председатель Общественной палаты Кубани Любовь Попова.

«Мы одна семья, и все должны быть вместе: граждане, президент, братья-казаки и бойцы, которые защищают народ Донбасса», — подчеркнул депутат Заксобрания Кубани, Герой России Евгений Шендрик («Единая Россия»).

Напомним, что референдумы жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей проходят с 23 по 27 сентября. На Кубани организована работа выездных комиссий и 11 избирательных участков.