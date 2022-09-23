Москва, 23 сентября, 2022, 19:28 — ИА Регнум. Правительство России приняло решение перенести запланированную индексацию тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022 года. Об этом сообщили 23 сентября в пресс-службе Минэкономразвития.

Иван Шилов ИА REGNUM ЖКХ

Речь идёт о тарифах на горячее и холодное водоснабжение, электроэнергию, отопление, газ и утилизацию твёрдых коммунальных отходов. Предполагается, что они будут повышены не более чем на 9%.

Перенос сроков индексации в Минэкономразвития объясняют необходимостью обеспечения бесперебойной работы и развития инфраструктуры ЖКХ, а также «сохранения предоставления качественных жилищно-коммунальных услуг для населения».

Отмечается, что повышение тарифов также поспособствует обновлению тепловых трасс, водопроводов и других коммунальных объектов.

В Минэкономразвития добавили, что за счёт данного решения следующая индексация тарифов не будет проводиться более полутора лет и произойдёт только 1 июля 2024 года.

В сообщении также указано, что Федеральная антимонопольная служба России проконтролирует соблюдение установленных предельных уровней индексации и не допустит необоснованного роста тарифов.