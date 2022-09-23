Ульяновск, , 19:28 — REGNUM В Ульяновске в митинге-концерте «Своих не бросаем!», который прошёл в поддержку референдумов в Донбассе и территорий [б. УССР], приняли участие 7 тыс. человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

Мероприятие в поддержку жителей ДНР, ЛНР и освобождённых Запорожской и Херсонской областей прошло в Ульяновске 23 сентября. В митинге-концерте принял участие губернатор Ульяновской области Алексей Русских.

Жительница ЛНР Анна П. в своём выступлении отметила, что жители «с огромной радостью восприняли новость» об освобождении Донбасса и проведении референдума о воссоединении с Россией. Она напомнила, что жители ДНР и ЛНР «исторически были близки к русской культуре», а воссоединение с Россией «даёт уверенность в будущем».

«Мы бесконечно благодарны президенту Владимиру Путина за защиту наших граждан», — сказала жительница ЛНР, пожелав российским солдатам «доброго здоровья и дальнейших побед».

В мероприятии приняли участие представители военно-патриотического движения «Юнармия», выступили творческие коллективы. По данным властей, в митинге-концерте «Своих не бросаем!» приняли участие 7 тыс. человек.

Напомним, в марте–августе 2022 года в Ульяновскую область прибыли более 1,8 тыс. жителей Донбасса и бывшей УССР, в том числе в августе — 223. Ранее в ЦИК Ульяновской области заявляли, что будет образовано четыре избирательных участка для участия граждан данных территорий в референдумах.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях начались референдумы о воссоединении с Россией, которые завершатся 27 сентября.

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