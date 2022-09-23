Донецк, , 19:37 — REGNUM Вооруженные формирования киевского режима обстреляли ещё два района Донецка из 155-мм гаубиц, сообщает вечером 23 сентября представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации огня (СЦКК).

155-мм гаубица М-777 производства США Василий Иванов © ИА REGNUM

По Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка в 19:00 с направления оккупированного ВСУ посёлка Орловка было выпущено четыре 155-мм снаряда.

Напомним, обстрелы ДНР, ЛНР и освобожденных регионов продолжаются на фоне проведения референдумов о воссоединении республик и областей с Россией.

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