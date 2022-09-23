Новокузнецк, Кемеровская область, , 19:26 — REGNUM В Новокузнецк 23 сентября прибыла делегация спортсменов из Донецкой Народной Республики. Для них уже провели обзорную экскурсию по городу, сообщили ИА REGNUM в мэрии.

Делегация спортсменов из ДНР с мэром Новокузнецка Сергеем Кузнецовым t. me/skuznetsov_nvkz

С тренерами по каратэ, тайскому боксу и руководителями федерации киокушин ДНР уже встретился глава муниципалитета Сергей Кузнецов.

«Спорт вне политики, это доказывают люди Донбасса, — написал Кузнецов в своём телеграм-канале. — Тёплое общение получилось. Ребята смелые, активные, с горящими глазами. И большой верой в Россию и нашу поддержку».

Отметим, что спортсмены из ДНР будут участвовать в крупных соревнованиях, которые состоятся 24 сентября в спорткомплексе «Богатырь» — в рамках Международного форума «Россия — спортивная держава».