Луганск, 23 сентября, 2022, 19:35 — ИА Регнум. Вооруженные формирования киевского режима обстреляли город Алчевск в Луганской Народной Республике (ЛНР) из реактивной системы залпового огня HIMARS, сообщает вечером 23 сентября представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации огня (СЦКК).

Defense. gov HIMARS

Обстрел был произведен в 17:45. По городским кварталам боевики ВСУ выпустили шесть реактивных снарядов.

«Со стороны вооруженных формирований [киевского режима] зафиксирован обстрел: 17:45 по населенному пункту Алчевск с применением РСЗО HIMARS (шесть ракет)», — сообщает Telegram-канал представительства ЛНР.

Напомним, обстрелы ДНР, ЛНР и освобожденных районов продолжаются на фоне референдумов о воссоединении с Россией.