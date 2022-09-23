София, , 19:18 — REGNUM В результате спецоперации, проведенной сотрудниками пограничной полиции Болгарии, в районе КПП «Капитан Андреево» на болгарско-турецкой границе была задержана большая группа нелегальных иммигрантов. Об этом 23 сентября сообщает БНР.

Мигранты Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По предварительным данным, нелегалы были обнаружены в грузовом автомобиле, следовавшем из Турции в Германию. В ходе оперативной проверки установлено, что мигранты являются гражданами Афганистана и Сирии.

Общая численность задержанных не разглашается. Предполагается, что в ближайшее время они будут доставлены в региональный центр содержания беженцев, после чего их депортируют.

Напомним, 23 сентября в ряде регионов на болгарско-турецкой и болгарско-греческой границе был введен частичный режим чрезвычайного положения из-за наплыва нелегалов. Приграничные Бургасская, Ямболская и Хасковская области взяты под особый контроль армии, полиции и жандармерии.

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