Кемерово, 23 сентября, 2022, 19:11 — ИА Регнум. В Кемеровской области 23 сентября прошёл митинг в поддержку референдумов в Луганской и Донецкой Народных республиках, Херсонской и Запорожской областях. Мероприятие состоялось на бульваре Строителей в Кемерове, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Правительство Кемеровской области Митинг в поддержку референдумов в Кузбассе

«Более 5 тысяч жителей Кузбасса приняли участие в патриотическом мероприятии «Za Победу!», — уточнили в областном правительстве. — В Кемерове на бульваре Строителей прошёл митинг в поддержку президента России Владимира Путина и специальной военной операции на [территории бывш. УССР]. Жители региона также выразили поддержку референдумам по воссоединению Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей с Россией».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Донецкой и Луганской Народных Республиках, на освобождённых территориях Запорожской и Херсонской областей 23 сентября стартовали референдумы о воссоединении с Россией. Голосование продлится до 27 сентября включительно.