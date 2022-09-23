Салехард, , 19:08 — REGNUM В столице Ямала, в Салехарде сегодня состоялся митинг общественной поддержки «Своих не бросаем! Мы вместе!». Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Митинг «Своих не бросаем» в Салехарде Пресс-служба глава ЯНАО

В салехардском митинге участвовала и заместитель главы Волновахского района (ДНР) Елена Снисаренко. Напомним, в июне глава ЯНАО Дмитрий Артюхов подписал двустороннее соглашение о сотрудничестве и взаимной помощи с администрацией Волновахского района ДНР.

«Безграничная благодарность Ямалу и его жителям за огромную поддержку, которую вы оказываете Волновахскому району в такое сложное время. Всё, что вы делаете, доказывает то, что мы один, единый народ. И сегодня на референдуме мы голосуем за мир, за процветание, за добрые надежды! Мы голосуем за Россию!» — заявила Елена Снисаренко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, которые находятся в ЯНАО могут проголосовать за воссоединение их территорий с Россией с 23 по 27 сентября вне помещения для голосования. Комиссии будут выезжать к людям. Очно можно будет проголосовать 27 сентября, участки откроются в Новом Уренгое, мкр. Студенческий, 1А; в Ноябрьске, ул. Ленина, 12; в Салехарде, ул. Республики, 78; Надыме, проспект Ленинградский, 10Е.

Телефон горячей линии по референдумам в ЯНАО — 880 020 089 25, колл-центр зарубежных комиссий — 880 020 000 20.

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