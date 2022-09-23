Херсон, Бывш. УССР, 23 сентября 2022, 19:11 — REGNUM Диверсанты задержаны в Херсонской области 23 сентября, сообщает телеграм-канал «Главное в Херсоне».
Уточняется, что задержана «диверсионно-разведывательная группа в составе пяти человек».
Ранее стало известно, что в Херсоне задержали группу диверсантов: боевики планировали проведение терактов, чтобы сорвать референдум.
Напомним, в Херсонской области 23 сентября стартовал референдум о воссоединении с Россией.
Читайте ранее в этом сюжете: Власти Херсонской области сообщили об информационной агрессии киевских СМИ
Читайте развитие сюжета: В ЛНР ВСУ обстреляли Алчевск американскими ракетами HIMARS