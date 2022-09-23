В Херсонской области задержали пятерых диверсантов
Херсон, 23 сентября, 2022, 19:11 — ИА Регнум. Диверсанты задержаны в Херсонской области 23 сентября, сообщает телеграм-канал «Главное в Херсоне».
Александр Горбаруков ИА REGNUM
Воры
Уточняется, что задержана «диверсионно-разведывательная группа в составе пяти человек».
Ранее стало известно, что в Херсоне задержали группу диверсантов: боевики планировали проведение терактов, чтобы сорвать референдум.
Напомним, в Херсонской области 23 сентября стартовал референдум о воссоединении с Россией.