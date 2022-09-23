Донецк, 23 сентября, 2022, 19:09 — ИА Регнум. Вооруженные формирования киевского режима совершили очередные обстрелы территории ДНР, сообщает вечером 23 сентября представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

В частности, в с направления Красногоровки 17:55 ВСУ выпустили по Петровскому району Донецка шесть 152-мм снарядов.

В 17:40 со стороны Новомихайловки по Еленовке было выпущено девять 155-мм снарядов.

В 18:00 с направления посёлка Нелеповка по Центрально-Городскому району Горловки ВСУ выпустили пять 155-мм снарядов.