Москва, 23 сентября, 2022, 19:01 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин — верховный главнокомандующий страны. Указ подписан, приказ издан, документ опубликован. Он не подлежит обсуждениям, — рассказал журналистам военный эксперт, бывший начальник зенитно-ракетных войск Сергей Хатылев, комментируя Указ о частичной мобилизации в РФ.

Иван Шилов, ИА REGNUM Донбасс

«Приказ издан исходя из той обстановки, которая сложилась на территориях, освобожденных нашими войсками. Всех, кого это касается (а это касается 300 000 военнообязанных запаса), они будут призваны, обеспечены и будут выполнять поставленные задачи. Резерв у нас 25 миллионов, призывается всего 300 тысяч. Если потребуется больше — количество будет увеличено. Все разговоры: «Почему нас?» Ну, дорогие товарищи, мы живем в государстве, которое имеет такие законы. И они не сильно отличаются от законов других государств. Ну и там не задают вопросов, почему, например, американцы воюют по всему миру», — подчеркнул Сергей Хатылев в беседе с журналистами.

«С начала операции жители ЛДНР говорили, что было бы хорошо войти в состав РФ. Это не внезапное решение, нельзя говорить о том, что это «Владимир Путин придумал и давайте принимать». Вы же понимаете, пройдет референдум, территории войдут в состав России. Вы понимаете, сколько сил и средств нужно вложить в них, чтобы организовать границу, охрану, оборону, восстановление нарушенного хозяйства. При том ведь не все [люди] будут 100% за Россию. Там будут и против, и диверсии будут устраивать. Но референдум проведут, что-то решат. Посмотрим. Учитывая желание [освобожденных] территорий войти в состав России, должна ли Россия обеспечить людям такую возможность? Обеспечить право на самоопределение? Конечно. Этот референдум будет проводится не нами, а республиками, поэтому я не вижу нарушения демократических свобод и моральных принципов», — подчеркнул военный эксперт.

«Мы живем в России, у нас все понятно. А там люди живут в непонятном состоянии, вроде восемь лет назад начали говорить, мы займем положение свободной республики, вот сейчас добьёмся признания от [киевского режима] и будет мирная жизнь. Получилось наоборот. [Бывш. УССР] сказала: «Вы ватники, и мы вас будем давить, наши дети пойдут в школу, а ваши — будут сидеть в подвале». Вот они восемь лет в подвале и просидели. Хотят свободы и ясности. И вот одна из возможностей — войти в состав России и получить гарантии от нашего государства. Ведь им было с чем сравнить. Ведь до ввода наших войск они же знают, как они жили», — отметил Сергей Хатылев.

«Мы имеем фронт протяженностью более 1000 км. Согласно всем канонам оперативного искусства, войска округа, это приблизительно 100 000 человек, занимают фронт шириной 500 км и глубиной 500 км. Так вот на сегодняшний день там должно быть развернуто три фронта, три военных округа. 300 000 человек должны вести там боевые действия. А у нас там всего 200 000 на всю [территорию бывш. УССР] в пяти местах. Естественно, надо увеличивать [группировку], чтобы парировать [вражеское] контрнаступление. Потому что они нас подвинули, на некоторых участках до 50 км. Задача была поставлена верховным главнокомандующим — беречь людей. И мы добровольно перегруппировали войска на другое операционное направление. И спасли жизнь своих подчиненных. Но [со стороны противника] говорят: «Вот мы победили». Но мы, военные, понимаем, никто нам там не «врезал»… Естественно, нужны резервы, нужны ресурсы, нужна вторая линия обороны», — завершил свой комментарий Сергей Хатылев.