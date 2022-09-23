Вашингтон, , 19:10 — REGNUM Первая леди США Джилл Байден 23 сентября планирует выступить на церемонии Исторической ассоциации Белого дома, посвященной памяти бывшей первой леди Жаклин Кеннеди, сообщает UPI.

Первая леди США Джилл Байден (сс) The White House

Во время мероприятия первая леди привлечёт внимание к новому саду, в котором была недавно установлена скульптура Жаклин в память о том, что она в свое время внесла значительный вклад в восстановление Белого дома и сохранение площади Лафайет. Скульптура была создана художником Часом Фаганом.

Напомним, что именно Жаклин Кеннеди основала в 1961 году Историческую ассоциацию Белого дома — частную некоммерческую организацию, целью которой является сохранение памяти главного особняка исполнительной власти в США.