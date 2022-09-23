Москва, 23 октября, 2013, 21:21 — ИА Регнум. Власти Молдавии прогнозируют усиление давления со стороны России с приближением вильнюсского саммита "Восточного партнерства", однако отказываться от "европейского вектора" Кишинев не намерен. Об этом заявила 23 октября в интервью румынскому телеканалу Digi24 министр иностранных дел Молдавии Наталья Герман .

"Наши восточные соседи пытаются продвигать другую интеграционную модель - так называемый Таможенный союз или Евразийский союз , которого, кстати, пока нет, но который называют альтернативой для Молдавии. Мы не боимся давления со стороны Востока", - заявила Герман.

Она также выразила уверенность, что Приднестровье также найдет свое место в "европейском пространстве ценностей". "Если Украина подпишет в Вильнюсе соглашение об ассоциации и зоне свободной торговли с ЕС, геополитические реалии в регионе изменятся к лучшему для Кишинёва", - заявила в этом контексте глава МИД Молдавии.