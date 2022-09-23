Москва, , 19:58 — REGNUM Не следует верить распространяемым некоторыми СМИ и «правозащитниками» фейкам о том, что киргизских трудовых мигрантов якобы принуждают идти служить в российскую армию. Об этом сообщил председатель киргизской диаспоры в России Кубанычбек Осмонбеков на своей странице в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Мигранты

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По его словам, также в интернете появилась недостоверная информация о том, что все получившие российское гражданство уроженцы Киргизии якобы тоже подлежат мобилизации в Вооружённые силы России.

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«Подобного рода сведения распространяет депортированная пожизненно в прошлом году так называемая «правозащитница» Валентина Чупик. Из чувства личной мести она распространяет такие фейки. Поэтому прошу вас, не делитесь ложной информацией, потому как в России действует закон о борьбе с фейками, предусматривающий уголовную ответственность», — подчеркнул Осмонбеков.

Глава диаспоры отметил, что объявленная в России частичная мобилизация коснётся только военнообязанных российских граждан и граждан, находящихся в военном запасе Вооружённых сил РФ.

«Призываю киргизстанцев не поддаваться панике и не создавать ажиотажный спрос на авиабилеты в Киргизию. Всё это провоцирует необоснованное повышение цен на билеты в Киргизию», — подытожил он.

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