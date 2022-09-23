Лондон, 23 сентября, 2022, 18:53 — ИА Регнум. Курс британского фунта стерлингов к доллару США в пятницу, 23 сентября, опустился до минимального значения с марта 1985 года, свидетельствуют данные торгов на международном валютном рынке Forex.

Publicdomainpictures.net Британский фунт стерлингов

По состоянию на 17:40 мск курс фунта стерлингов к доллару снижался на 2,67% относительно уровня закрытия предыдущей торговой сессии — до 1,096 доллара.

Курс фунта падает в ожидании новых данных о снижении налогов и энергетических субсидиях в Великобритании в рамках принимаемых правительством мер по борьбы с замедлением экономики и ростом инфляции.

Накануне Банк Англии объявил о решении повысить учётную ставку на 50 базисных пунктов — до 2,25% годовых.