Москва, , 18:52 — REGNUM Жители Донецка активно участвуют в референдуме о воссоединении с Россией, несмотря на обстрелы. Об этом 23 сентября заявил военный корреспондент Евгений Поддубный в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Митинг в поддержку референдума. 2014 Александр Куликов © ИА REGNUM

По его словам, киевские боевики наносят удары из западных артиллеристских систем по окраинам столицы ДНР. Однако это не мешает местным жителям участвовать в голосовании.

«Киевские боевики используют западные артиллерийские системы для ударов по столице ДНР. В такой обстановке здесь проходит первый день референдума. А здесь голосование называют референдумом за возвращение домой», — сказал Поддубный.

Читайте ранее в этом сюжете: Ходаковский: отсутствие «зеленки» не сильно скажется на боевых действиях