Москва, 23 сентября, 2022, 18:52 — ИА Регнум. Жители Донецка активно участвуют в референдуме о воссоединении с Россией, несмотря на обстрелы. Об этом 23 сентября заявил военный корреспондент Евгений Поддубный в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Александр Куликов ИА REGNUM Митинг в поддержку референдума. 2014

По его словам, киевские боевики наносят удары из западных артиллеристских систем по окраинам столицы ДНР. Однако это не мешает местным жителям участвовать в голосовании.

«Киевские боевики используют западные артиллерийские системы для ударов по столице ДНР. В такой обстановке здесь проходит первый день референдума. А здесь голосование называют референдумом за возвращение домой», — сказал Поддубный.