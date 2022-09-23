Казань, 23 сентября, 2022, 19:10 — ИА Регнум. Татарии из федерального бюджета в 2022 году направят более 95 млн рублей на демонтаж недействующего трубопровода в акватории Нижнекамского водохранилища. Об этом 23 сентября в ходе визита в республику сообщил министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов.

Иван Шилов ИА REGNUM Экология

«Буквально вчера председатель правительства России Михаил Владимирович Мишустин подписал такое распоряжение. И мы досрочно начинаем демонтаж. Первый транш — 95,3 миллиона рублей — выделим региону уже в этом году», — сказал спикер.

При поддержке Минприроды России в Татарии реализуется еще несколько проектов по улучшению обстановки в рамках нацпроекта «Экология». В частности, идут работы по очистке реки Мелекеска в Набережных Челнах, берегоукрепляется Камское устье. Объем финансирования этих направлений составляет 221 млн рублей. Также ведется капитальный ремонт гидротехнических сооружений. За три года на реализацию мероприятий направлено 18,9 млрд рублей, заключил Козлов.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии из 10 финалистов республиканского конкурса «Эковолна-2022» грантовую поддержку получили семь экологических проектов. На экологическое просвещение, защиту животных и охрану окружающей среды направят 300 тыс. рублей.

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