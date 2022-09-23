Вашингтон, 23 сентября 2022, 18:50 — REGNUM Американский рэпер YG (Кинон Дэйкуон Рэй Джексон) опубликовал новый сингл под названием Maniac. Выход работы состоялся на всех зарубежных музыкальных платформах 23 сентября.

Рэпер YG
Рэпер YG
Цитата из видеоклипа Swag

В треке музыкант рассказывает о собственном величии и превосходстве над оппонентами. Ожидается, что Maniac войдёт в предстоящую пластинку YG.

Напомним, 30 сентября 2022 года YG выпустит свой новый студийный альбом I Got Issues. Пластинка станет шестым полноформатным проектом рэпера, включив в себя совместные композиции с J. Cole, Post Malone и Nas.

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