Вашингтон, 23 сентября, 2022, 18:50 — ИА Регнум. Американский рэпер YG (Кинон Дэйкуон Рэй Джексон) опубликовал новый сингл под названием Maniac. Выход работы состоялся на всех зарубежных музыкальных платформах 23 сентября.

Цитата из видеоклипа Swag Рэпер YG

В треке музыкант рассказывает о собственном величии и превосходстве над оппонентами. Ожидается, что Maniac войдёт в предстоящую пластинку YG.

Напомним, 30 сентября 2022 года YG выпустит свой новый студийный альбом I Got Issues. Пластинка станет шестым полноформатным проектом рэпера, включив в себя совместные композиции с J. Cole, Post Malone и Nas.