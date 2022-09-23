Челябинск, 23 сентября, 2022, 18:44 — ИА Регнум. В Челябинске 23 сентября состоялся многотысячный митинг-концерт «Своих не бросаем!» в поддержку референдумов о воссоединении ЛНР, ДНР, а также Запорожской и Херсонской областей с Россией. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM организаторы мероприятия.

Иван Шилов ИА REGNUM Народ Донбасса

Акция состоялась в парке им. Ю. А. Гагарина. По предварительным данным, в ней приняли участие более 11 тыс. человек. Перед собравшимися выступили актёр Дмитрий Харатьян, ансамбль «Ариэль» и творческие коррективы Южного Урала. Свои слова поддержки жителям освобождённых территорий б. УССР сказал председатель областной Общественной палаты Николай Дейнеко. Он также передал южноуральцам привет от общественных палат ДНР и ЛНР и отметил, что поддержка челябинцев помогла жителям этих республик поверить себя и обрести надежду на своё будущее и будущее своих детей.

Депутат Госдумы Яна Лантрапова («Справедливая Россия — Патриоты — За правду»)рассказала о том, что три недели августа находилась в Херсонской области и в ДНР. По её словам, она понимает, почему жители Донбасса стремятся в Россию. «Они хотят жить в мире», — сказала депутат.

А её коллега Владимир Павлов («Единая Россия») выразил уверенность в том, что жители республик Донбасса сделают выбор в пользу того, чтобы воссоединиться с Россией. «Мы этот выбор, безусловно, поддержим» — заверил депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, митинги в поддержку референдумов прошли и в других городах России. В Москве на акцию пришли 50 тыс. человек.

Напомним, референдумы начались 23 сентября и продлятся до 27 сентября.