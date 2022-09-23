Астана, , 19:54 — REGNUM Для создания паники некоторые СМИ и пользователи социальных сетей специально публикуют неполную информацию о количестве граждан России, уехавших в Казахстан после начала специальной военной операции. Об этом 23 сентября пишет финансовый аналитик Андрей Чеботарёв в своём телеграм-канале.

Флаги России и Казахстана Minsvyaz.ru

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По словам эксперта, первая волна миграции, случившаяся после начала СВО, была сильно переоценена.

«На самом деле с начала года в Казахстане осталось только 20 тысяч россиян. Сегодня МВД представило официальную статистику — с начала года в Казахстан въехали 1 млн 660 тысяч россиян, выехали — 1 млн 640 тысяч человек», — пояснил он.

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Также Чеботарёв отметил, что казахстанские индивидуальные идентификационные номера оформили менее 74,4 тысячи граждан России. Причём до середины апреля 2022 года их можно было оформлять удалённо, даже не въезжая в Казахстан

«Сейчас также не наблюдается причин для миграции миллионов. Во-первых, это чисто технически сложно. Во-вторых, ограничения на выезд из России уже вводятся», — подытожил он, комментируя объявленную в России частичную мобилизацию.

ИА REGNUM напоминает: частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября 2022 года. В ряды Вооружённых сил России, согласно указу главы государства, будут призваны граждане, находящиеся в запасе, имеющие военный опыт и военную специальность.

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