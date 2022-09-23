23 сентября 2022 | Время чтения 2 мин

Ирина Инашвили, , 19:45 — REGNUM Возмущение Зеленского действиями Израиля, не поставляющего киевскому режиму оружия, вызвало массу откликов в соцсетях Грузии.

Главнокомандующий Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Я шокирован, Израиль ничего нам не поставил, нуль. Я получил информацию, что Израиль осуществляет экспорт своего оружия в другие страны», — опубликовала заявление Зеленского в переводе на грузинский язык грузинская телекомпания «Имеди» и собрала сотни комментариев в соцсетях. Одни пользователи напоминали Зеленскому, что он сам еврей, поэтому осуждать своих не хорошо. Другие упрекали в том, что киевский режим объявил национальным героем Бандеру, жестоко убивавшего евреев.

«Не до тебя им (евреям), наверное, в бане душ принимают», — усмехнулся пользователь Д. Д.

«Евреи — умный народ. Берегут своих людей и в чужие игры не вмешиваются», — пояснила Н. А.

«Никто не будет учить евреев, что и как им делать!» — воскликнула Л. М.

«Он всех призывает вступить в войну, никак не успокоится. Что за роль ему такую дали, что никак не закончит?» — возмутилась Л. З.

«И это еще не все? Скоро все тебя оставят, кто якобы был твоим другом и партнером. И несчастнее тебя никого не будет», — предсказал Г. М.

«Закончилась твоя сцена, клоун. И на сцене, и в жизни [далее нецензурно]», — высказалась Л. Г.

Тряпичный клоун Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Зима уже наступила», — добавил Г. М.

«Полно в Израиле русских евреев. А ты что думал?» — сообщил Зеленскому пользователь Б. Ч.

«Израиль фашистам помогать не будет. Скольких евреев убил Бандера?!» — добавил З. Д.

«В Израиле знают, что у вас там есть улицы Бандеры!» — продолжила тему С. Х.

«Бандеру, который убивал евреев, вы объявили национальным героем. Вот и ответ из Израиля!» — заметила М. Б.

«Ты, несчастный, ты думал, что Америка напрасно дает тебе это оружие? Очень ошибаешься. Эту войну ты не выиграешь. Потому что монстры договорились. И во-вторых, даже если дадут, потом же посчитают. И чем ты собираешься расплачиваться, очень интересно», — поинтересовался Г. П.

«Лучше прекратите войну, ты, клоун, и Путин, не ищите оружия, думайте о мирных переговорах», — посоветовала Л. К.