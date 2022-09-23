Лондон, 23 сентября 2022, 18:36 — REGNUM Британский актёр Джером Флинн («Игра престолов») примет участие в съёмках сериала «1923». Об этом пишет издание Variety.
По данным источника, Флинн сыграет шотландского лидера местных овцеводов. Премьера шоу намечена на декабрь 2023 года.
Напомним, «1923» станет приквелом сериала «Йеллоустоун» и расскажет о поколении семейства Даттонов, пережившем конец Сухого закона и Великую депрессию. Шоураннером проекта выступит Тейлор Шеридан, работавший над оригинальным шоу.
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