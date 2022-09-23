Лондон, 23 сентября, 2022, 18:36 — ИА Регнум. Британский актёр Джером Флинн («Игра престолов») примет участие в съёмках сериала «1923». Об этом пишет издание Variety.

Цитата из видеоинтервью Джером Флинн

По данным источника, Флинн сыграет шотландского лидера местных овцеводов. Премьера шоу намечена на декабрь 2023 года.

Напомним, «1923» станет приквелом сериала «Йеллоустоун» и расскажет о поколении семейства Даттонов, пережившем конец Сухого закона и Великую депрессию. Шоураннером проекта выступит Тейлор Шеридан, работавший над оригинальным шоу.