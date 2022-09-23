Хельсинки, , 18:43 — REGNUM Принципиальное решение о значительном ограничении въезда гражданам России в Финляндию и выдачи им виз приняли финские власти 23 сентября, сообщили в канцелярии президента республики.

Президент Финляндии Саули Ниинистё (сс) Администрация президента России

Уточняется, что финский президент Саули Ниинистё и министерский комитет по внешней политике и политике безопасности правительства Финляндии «договорились о том, что правительство примет принципиальное решение» по российским туристам.

Речь идёт о введении «значительного ограничения въезда российских граждан и выдачи виз по причине серьезного ущерба международному положению» Хельсинки.

Напомним, ранее власти Финляндии объявили, что пока не могут закрыть въезд для граждан России из-за несоответствия такого шага законам республики.

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