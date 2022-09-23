Великий Новгород, , 18:43 — REGNUM Многолюдная общественная акция в поддержку референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях о включении этих регионов в состав России прошла в Великом Новгороде, несмотря на плохие погодные условия. Об этом 23 сентября корреспонденту ИА REGNUM сообщила руководитель регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия», депутат Думы Великого Новгорода Мария Белкова.

Акция в Великом Новгороде в поддержу референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях о включении в состав РФ Организаторы акции

По её словам, участие в акции приняло больше людей, чем изначально заявленные 1200 человек. Участники развернули российские триколоры, флаги политических партий, а также плакаты, нарисованные детьми, депутатами «Единой России» и представителями общественных организаций.

«Было очень большое количество людей. Все люди были здравомыслящие, взрослые. Объединились и другие политические партии, и общественные организации, принимали участие у нас диаспоры наши, поэтому, невзирая на погоду — начался очень сильный ливень, — но мероприятие состоялось, никто митинг не покинул», — подчеркнула Белкова.

Она добавила, что всё прошло динамично и достойно. За соблюдением общественного порядка следили сотрудники правоохранительных органов.

Стоит отметить разнообразие плакатов, с которыми шагали жители Великого Новгорода. Там можно было увидеть такие слоганы, как «Один народ — одна история — одна страна», «За победу», «За мир без нацизма», «Донецк и Луганск — Россия», «Своих не бросаем».

Напомним, что референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях пройдут с 23 по 27 июня.