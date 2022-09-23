Великий Новгород, 23 сентября, 2022, 18:43 — ИА Регнум. Многолюдная общественная акция в поддержку референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях о включении этих регионов в состав России прошла в Великом Новгороде, несмотря на плохие погодные условия. Об этом 23 сентября корреспонденту ИА REGNUM сообщила руководитель регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия», депутат Думы Великого Новгорода Мария Белкова.

Организаторы акции Акция в Великом Новгороде в поддержу референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях о включении в состав РФ

По её словам, участие в акции приняло больше людей, чем изначально заявленные 1200 человек. Участники развернули российские триколоры, флаги политических партий, а также плакаты, нарисованные детьми, депутатами «Единой России» и представителями общественных организаций.

«Было очень большое количество людей. Все люди были здравомыслящие, взрослые. Объединились и другие политические партии, и общественные организации, принимали участие у нас диаспоры наши, поэтому, невзирая на погоду — начался очень сильный ливень, — но мероприятие состоялось, никто митинг не покинул», — подчеркнула Белкова.

Она добавила, что всё прошло динамично и достойно. За соблюдением общественного порядка следили сотрудники правоохранительных органов.

Стоит отметить разнообразие плакатов, с которыми шагали жители Великого Новгорода. Там можно было увидеть такие слоганы, как «Один народ — одна история — одна страна», «За победу», «За мир без нацизма», «Донецк и Луганск — Россия», «Своих не бросаем».

Напомним, что референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях пройдут с 23 по 27 июня.